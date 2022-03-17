В Уфе снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе превышения предельно допустимой концентрации сразу нескольких веществ.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник, 15 марта.
В 7.00:
ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация оксида углерода составила 1,6 ПДК;
ПНЗ №23 (Злобина, 11) – концентрация диоксида азота составила 1,1 ПДК.
В 13.00:
ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация сероводорода составила 2 ПДК, изопропилбензола – 1,3 ПДК.
В 19.00:
ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) – концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.
Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.
Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
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