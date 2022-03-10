В Уфе выявили четырехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в субботу, пятого марта:

– в 7.00 на ПНХ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 4,1 ПДК;

– в 13.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Измерения проводились также по количеству пыли и таким веществам, как оксид углерода, диоксид азота, сероводород, хлорид водорода, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, бенз(а)пирен – других превышений ПДК не наблюдалось.