В Уфе рекультивируют территорию «Химпрома»

Первого февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с мэром Уфы Сергеем Грековым сообщила о том, что Уфа попала в федеральную программу «Генеральная уборка».

В рамках этой программы город до 2024 года приступит к рекультивации территории «Уфахимпрома».

Также Греков и Радионова обсудили строительство нового мусоросортировочного комплекса и ликвидацию полигона около села Черкассы в Уфимском районе. Как мы писали ранее, этот проект будет реализован в 2022-2023 годы на условиях концессии.