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Экология

В Уфе рекультивируют территорию «Химпрома»

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Цеха ОАО «Уфахимпром» простаивают с тех пор, как в 2017 году было ликвидировано предприятие. На территории завода остались большие площади земли, пропитанной опасными химическими веществами.

Первого февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с мэром Уфы Сергеем Грековым сообщила о том, что Уфа попала в федеральную программу «Генеральная уборка».

В рамках этой программы город до 2024 года приступит к рекультивации территории «Уфахимпрома».

Также Греков и Радионова обсудили строительство нового мусоросортировочного комплекса и ликвидацию полигона около села Черкассы в Уфимском районе. Как мы писали ранее, этот проект будет реализован в 2022-2023 годы на условиях концессии.

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