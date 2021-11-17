Уфа значительно ухудшила позиции в экологическом рейтинге мегаполисов

Сервис SuperJob обновил экологический рейтинг российских мегаполисов на основе опроса жителей городов с численностью населения от 500 тысяч человек.
Респонденты оценивали свой город по экологической обстановке в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. В опросе приняли участие 31 700 человек.
Больше всего ситуацией в городе удовлетворены жители Тюмени, Краснодара и Казани: в них 2/3 жителей назвали экологию хорошей и нормальной. Москва находится в середине экологического рейтинга и улучшила позиции с прошлого года, экологию Санкт-Петербурга, как и в прошлом году, сочли приемлемой больше половины жителей, причем у него одни из самых плохих оценок по качеству продуктов.
Уфа значительно ухудшила позиции в рейтинге: сегодня обстановку в городе считают хорошей 11%, нормальной – 39%, а в 2020-м – 17 и 45% соответственно.
Тюмень – 74%
Краснодар – 73%
Казань – 72%
Набережные Челны – 68%
Владивосток – 67%
Киров, Пермь, Барнаул – 65%
Санкт-Петербург, Хабаровск, Ижевск – 63%
Нижний Новгород – 62%
Воронеж, Томск, Махачкала – 61%
Ярославль – 60%
Самара – 59%
Москва, Иркутск – 57%
Новосибирск, Ульяновск – 55%
Пенза – 53%
Екатеринбург, Оренбург – 52%
Уфа – 50%
Ростов-на-Дону – 46%
Кемерово – 45%
Омск – 42%
Саратов – 39%
Красноярск, Волгоград – 38%
Липецк – 36%
Астрахань – 34%
Челябинск – 30%
Тольятти – 29%
Рязань – 27%
Новокузнецк – 20%
С подробными результатами опросов можно ознакомиться тут.
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