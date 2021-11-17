Уфа значительно ухудшила позиции в экологическом рейтинге мегаполисов

Респонденты оценивали свой город по экологической обстановке в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. В опросе приняли участие 31 700 человек.

Больше всего ситуацией в городе удовлетворены жители Тюмени, Краснодара и Казани: в них 2/3 жителей назвали экологию хорошей и нормальной. Москва находится в середине экологического рейтинга и улучшила позиции с прошлого года, экологию Санкт-Петербурга, как и в прошлом году, сочли приемлемой больше половины жителей, причем у него одни из самых плохих оценок по качеству продуктов.

Уфа значительно ухудшила позиции в рейтинге: сегодня обстановку в городе считают хорошей 11%, нормальной – 39%, а в 2020-м – 17 и 45% соответственно.

Тюмень – 74%

Краснодар – 73%

Казань – 72%

Набережные Челны – 68%

Владивосток – 67%

Киров, Пермь, Барнаул – 65%

Санкт-Петербург, Хабаровск, Ижевск – 63%

Нижний Новгород – 62%

Воронеж, Томск, Махачкала – 61%

Ярославль – 60%

Самара – 59%

Москва, Иркутск – 57%

Новосибирск, Ульяновск – 55%

Пенза – 53%

Екатеринбург, Оренбург – 52%

Уфа – 50%

Ростов-на-Дону – 46%

Кемерово – 45%

Омск – 42%

Саратов – 39%

Красноярск, Волгоград – 38%

Липецк – 36%

Астрахань – 34%

Челябинск – 30%

Тольятти – 29%

Рязань – 27%

Новокузнецк – 20%

С подробными результатами опросов можно ознакомиться тут.