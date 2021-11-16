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Экология

В Уфе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отчиталось о проверках качества воздуха за последнюю неделю.

13 ноября на ПНЗ № 14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,5 ПДК, сероводорода – 1,9 ПДК.

10 ноября на этой же точке было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода на уровне 1,1 ПДК.

14 ноября на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация этилбензола определена на уровне 1,5 ПДК.

Девятого ноября там же концентрация диоксида азота составила 1,8 ПДК.

Летом 2021 года после многочисленных жалоб жителей были организованы проверки воздуха в 57 точках города, а также на предприятиях ПАО АНК «Башнефть», ГУП РБ «Уфаводоканал», ПАО «Уфаоргсинтез».

В отношении юридических и должностных лиц «Уфаводоканала» и «Башнефти» составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Жаловаться на качество воздуха теперь можно напрямую в парламент Башкортостана

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