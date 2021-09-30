В Башкортостане задержан подозреваемый в незаконной вырубке леса в особо крупном размере

По предварительным данным, житель поселка Кудеевский через поддельные документы оформил под вырубку территорию в Урмановском лесничестве.

Всего ему удалось вырубить около 430 корней лип, осин, вязов и берез. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Возбужденно уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», мужчине грозит штраф до трех миллионов рублей и лишение свободы на срок до семи лет.