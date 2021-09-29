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Экология

Древнее озеро вблизи Шульган-Таш ушло под землю

О сенсационном случае сообщает пресс-служба заповедника «Шульган-Таш», но тревогу экологам бить пока рано.

Полностью исчезло озеро Ыгышма, что находится недалеко от Каповой пещеры в Бурзянском районе.

Специалисты сообщают, что такое уже бывало в засушливые 1921 и 1975 годы: озеро не испаряется совсем, а уходит под землю и остается котлован. В один из таких случаев на дне котлована даже успели вырасти береза и ива. Тогда оно и получило свое имя:

«Озеро наполнилось водой, а деревья вместе с грунтом поднялись на поверхность и стали медленно плавать (по-башкирски "ығышып") по направлению ветра. Оттуда и название озера. Плавучий островок с деревьями привязали к берегу. Похоже, засуха этого года была настолько сильной, что уход озера повторился еще раз», – говорится в после пресс-службы заповедника.

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