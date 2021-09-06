В Башкортостане продолжают действовать 3 очага лесных пожаров

Отчет МЧС Башкортостана о ситуации с лесными пожарами на шестое сентября 2021 года.
Согласно данным МЧС, по состоянию на 6.00 шестого сентября продолжают действовать три очага лесных пожаров, все они локализованы на общей площади 1530 га.
Лес горит в Белорецком, Абзелиловском и Баймакском районах. В Буздякском районе прогнозируется пятый класс пожароопасности.
Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики возникло 445 очагов лесных пожаров (в прошлом году – 131 очаг) на общей площади 14 253,845 га (в прошлом году – 4652,69 га).
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