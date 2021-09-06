В Башкортостане продолжают действовать 3 очага лесных пожаров

Согласно данным МЧС, по состоянию на 6.00 шестого сентября продолжают действовать три очага лесных пожаров, все они локализованы на общей площади 1530 га.

Лес горит в Белорецком, Абзелиловском и Баймакском районах. В Буздякском районе прогнозируется пятый класс пожароопасности.

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики возникло 445 очагов лесных пожаров (в прошлом году – 131 очаг) на общей площади 14 253,845 га (в прошлом году – 4652,69 га).