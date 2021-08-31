На распространителей фейка об утечке фенола в Уфе заведут уголовное дело

Эти сообщения оказались фейком: ранее мы писали о том, что их опровергли в «Уфаводоканале». Минэкологии подтвердило обнаружение в реке Шугуровке превышение ПДК вредных веществ, но не сообщает о возможном их попадании в водозабор.

В заявлении ведомства говорится о том, что «место, где был зафиксирован очевидцами инцидент с погибшей рыбой, находится от устья реки Шугуровки практически в 10 км; от Южного водозабора столицы – в 30 км. Превышения по некоторым параметрам были выявлены локально – только на участке реки Шугуровки в 500 метрах выше Тимашевского моста. Согласно результатам анализов, в устье реки Шугуровки, в акватории реки Уфы до водозабора и, собственно, в районе расположения водозабора превышения ПДК нет, и это значит, что вода не представляет опасности. Просим горожан не беспокоиться по поводу качества водопроводной воды: контроль за этим осуществляется строгий».

По информации издания «Башинформ», глава Горсовета подал в МВД заявление о привлечении к уголовной ответственности виновных за распространение ложной информации. За создание угрозы безопасности путем распространения заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сведений грозит штраф до 500 тыс. рублей.