В Башкортостане депутаты переведут по 5 тыс. рублей на тушение пожаров

Депутаты Госсобрания республики решили перечислить на тушение пожаров по пять тысяч рублей из тех денег, которые им ежеквартально выделяют на «депутатские расходы» (в среднем – по пять тысяч рублей в месяц).

Первоначально с такой инициативой выступил спикер парламента Константин Толкачев. Собранные деньги пойдут на покупку продуктов для волонтеров и топливо для техники.

Девятого августа на совещании в правительстве сообщили о том, что в сети появились мошенники, собирающие деньги якобы на тушение пожаров в Башкортостане.

Радий Хабиров подтвердил, что все операции финансируются из бюджета республики. И если появится необходимость привлечь внебюджетные средства – есть специальный фонд. Подобные призывы якобы от лица волонтеров или служб он призвал расследовать и передавать информацию в правоохранительные органы.