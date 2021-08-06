В Башкортостане в лечебное озеро Банное сливали канализационные стоки

По берегам озера расположены жилые поселки, санатории и базы отдыха, в том числе популярный горнолыжный курорт. Минэкологии заявляет, что в местной канализационной системе всего один насос, который не справляется с объемами стоков.

Прошлой зимой насос сломался и перестал работать, содержимое канализации сливалось прямо в озеро. Вскоре его починили, однако эксперты сообщают о наличии в окрестностях несанкционированной свалки и множестве других проблем, органы местного самоуправления ничего не предпринимают.

Из-за жары и засухи в этом году озеро стремительно мелеет и быстро зарастает водорослями, очистные сооружения работают, но с нагрузкой не справляются. Такими темпами республика рискует потерять одно из самых чистых и глубоководных озер страны.