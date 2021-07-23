«Не защита природы, а зарабатывание денег». Уфимский ученый раскритиковал указ об охранных зонах на шиханах

В указе описаны границы охранных зон памятников природы республиканского значения «Гора Куштау», «Гора Тратау», «Карламанская пещера», «Озеро Тугар-Салган», «Охлебининская гипсовая пещера» и «Скала Большой Колпак».

В пределах охраняемой зоны запрещены добыча полезных ископаемых, сброс загрязняющих веществ, охота и капитальное строительство, но разрешены среди прочего: асфальтирование тропинок, вырубка деревьев и кустарников, представляющих опасность для туристов и препятствующих прокладке тропинок, бурение скважин, углубление дна на старицах и завоз рыбы для купания и развлечения туристов.

«Фактически подписанный вчера указ главы направлен не на охрану памятников природы, не на научное их изучение, не на пропаганду защиты природы, а на развитие туризма и зарабатывание денег. Без обсуждения и без размышлений слуги народа рубят с плеча. Молодцы.

Правда, я полагаю, что бизнес, который вложит деньги в такой туризм, будет обречен на разорение. Потому что с головой нужно дружить.

Подумаем, перечитаем правила организации охранных зон. Напишем в Юнеско, если надо. Пусть там подумают, что у нас делают – геопарк для природы или геопарк для денег», – написал в соцсетях уфимский биолог и экоактивист Михаил Кривошеев.