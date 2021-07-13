Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Уфе

«Снова всю ночь дышали выбросами»; «Воздух был наполнен химическим газом»; «Интересно, почувствовали ли иностранные гости "аромат" нашего города?» – такие цитаты приводит ЦУР Башкортостана в посте о жалобах жителей Уфы на неприятный запах в городе.

ЦУР сообщает о том, что Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль: с девятого по 19 июля текущего года будут проводиться лабораторные исследования воздуха по 22 веществам в пяти точках Уфы и ее окрестностях.

Также проводятся проверки на нескольких промышленных предприятиях. Источник загрязнения воздуха выявляют сотрудники Минэкологии.

В июне 2021 года лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили в Уфе превышение концентрации вредных веществ в воздухе по итогам 510 исследований 30 проб.