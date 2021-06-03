В Уфе пройдет акция «Неделя сбора батареек 2021»

Суть акции «Неделя сбора батареек 2021» заключается в том, что в 43 городах России будут установлены контейнеры для сбора отработанных батареек и аккумуляторов сроком на 7 дней.

В Уфе такой контейнер появится возле гипермаркета «Лента» по улице Бельская, 70 в период с 22 по 28 июня 2021 года. Позже эти батарейки увезут на специальную переработку.

Кроме того, с 23 по 25 июня с 15.00 до 18.00 батарейки будут приниматься по весу в рамках конкурса, победители которого получат призы от спонсоров.

Отработанные батарейки и аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором, так как попадая на свалку, они разлагаются и отравляют почву и грунтовые воды кадмием, свинцом и другими канцерогенами.