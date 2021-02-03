Стало известно, когда Башкортостан полностью перейдет на раздельный сбор мусора

Как сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, к 2024 году республика должна полностью перейти на раздельный сбор бытовых отходов.

В правительстве ожидают, что до конца 2021 года не менее 70% населения будет вовлечено в раздельный сбор отходов – в два раза больше, чем вовлечено сейчас.

В текущем году завершится установка контейнеров для раздельного сбора во всех школах, в сельской местности будет организована дуальная система сбора, так как большая часть вторсырья там – это пластик.

«В тех домах, где есть мусоропровод, имеются сложности с сортировкой отходов. Здесь весь мусор сваливается в один бак. Экологически это не очень хорошо, так как присутствует антисанитария. Мы должны отходить от этого и переходить на раздельный сбор мусора. Таким образом повышается экологическая культура в нашем обществе», – сказал Андрей Назаров.