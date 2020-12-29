Почти 2 тыс. экспертов ведут перепись биоразнообразия Башкортостана

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В переписи фиксируются фото, дата наблюдения и координаты. Всего на конец 2020 года проведено 55 009 наблюдений в Башкортостане, зарегистрировано 4487 видов. Приняли участие 1994 эксперта и 640 наблюдателей. Информацию о видах растений и животных, населяющих республику, можно тут.

По количеству наблюдений Башкортостан на четвертом месте в России после Московской области, Алтайского края и Новосибирской области, по количеству наблюдателей – тоже на четвертом месте. Зато больше видов зафиксировано только в Московской области, где гораздо многочисленнее армия наблюдателей.

В 2020 году экоактивисты выступили на передовой в конфликте местного населения и «БСК» на горе Куштау. Они утверждали, что устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире.