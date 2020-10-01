В Башкортостане усилят борьбу с незаконной вырубкой леса и продажей его за рубеж

В 2021 году планируют запустить информационную систему, в которой будет вестись учет всех манипуляций с древесиной. Следить за вырубкой будут при помощи дронов. Также будет изыматься лесозаготовительная техника, находящаяся вблизи лесного участка, если у ее хозяев нет права на разработку.

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев в соцсетях сообщил о том, что республика в ближайшее время усилит контроль над вывозом необработанной древесины за рубеж и незаконными вырубками.

«Оба этих явления, как и сопутствующие им, ведут к крайне неблагоприятным последствиям – расхищению леса, который является одним из национальных богатств нашей страны», – написал Толкачев.