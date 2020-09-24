УГНТУ подключился к раздельному сбору мусора

Уфимский государственный нефтяной технический университет заключил договор о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Твердая почва» и руководством проекта «#ЭКОпросвет».

На территории 13 корпуса и 11 общежития УГНТУ были установлены контейнеры для раздельного сбора пластика, алюминия, жести, бумаги, картона и текстиля.

Контейнеры переданы университету для безвозмездного пользования с целью «повышения экологической культуры населения и культуры обращения с твердыми коммунальными отходами».

Основная идея проекта – приучить людей к разделению отходов и напомнить, что это не просто мусор, а сырье, которое можно и нужно использовать повторно.