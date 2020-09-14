Как ожидается, новый законопроект позволит снизить объем охоты в диких лесах. Такая практика активно применяется в европейских государствах.
Стало известно, когда в Башкортостане примут новый закон об охоте
Как сообщает пресс-служба парламента, закон об охоте будет утвержден на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 17 сентября. В первом чтении он был одобрен еще в июне.
Цель законопроекта – создать условия для развития охотничьих хозяйств, разведения животных для охоты. Организаторы, получив соответствующие лицензии, смогут изымать из среды обитания животных и помещать их в специальные заповедники, на территориях которых потом будет осуществляться охота.
Также закон регулирует лимиты на добычу и регламентирует все аспекты развития охотничьих хозяйств.
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