Стало известно, когда в Башкортостане примут новый закон об охоте

Как сообщает пресс-служба парламента, закон об охоте будет утвержден на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 17 сентября. В первом чтении он был одобрен еще в июне.

Цель законопроекта – создать условия для развития охотничьих хозяйств, разведения животных для охоты. Организаторы, получив соответствующие лицензии, смогут изымать из среды обитания животных и помещать их в специальные заповедники, на территориях которых потом будет осуществляться охота.

Также закон регулирует лимиты на добычу и регламентирует все аспекты развития охотничьих хозяйств.