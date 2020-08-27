Ксения Собчак выпустила документальный фильм о Куштау

В почти часовом ролике Ксения берет интервью у активистов на шихане Куштау, в том числе у доктора химических наук Рима Абдулнасырова и жителей палаточного лагеря, приведены кадры стычек, снятые протестующими на телефоны.

Также Собчак пообщалась с Радием Хабировым, который рассказал о том, что его родная деревня находится неподалеку от Куштау, и о том, что не ожидал массовых протестов со стороны населения.

«По Куштау мне казалось на тот момент, что это правильное решение, которое поможет и предприятие сохранить, и не нанести ущерб. Потому что любая хозяйственная деятельность – это воздействие на природу. Понятно, что это не устроило бы всех, потому что в моей, да и вообще в любой деятельности трудно найти решения, которые бы всех устраивали», – сказал Хабиров.