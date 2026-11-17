Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.
Женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги по продаже мебели.
В период с декабря 2022 года по январь 2025 года к ней обратилось 16 покупателей, желавших приобрести кухонный гарнитур. От них она получила более 7,5 млн рублей, но, по мнению суда, никакую мебель поставлять им не планировала, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.
Подсудимая не признала свою вину, ущерб не возместила. Суд счел ее виновной по статье о мошенничестве, назначил наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба в пользу потерпевших.
Женщина взята под стражу в зале суда.
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