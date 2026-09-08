Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимской пенсионерке вернут 5 млн рублей, отданные мошенникам

В прокуратуру Демского района Уфы обратилась местная жительница и рассказала о том, что стала жертвой мошенников.

С ноября по декабрь 2024 года у 69-летней женщины неизвестные, представившиеся менеджерами инвестиционной площадки, под предлогом заработка похитили сбережения на сумму более пяти миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что деньги перевели на счет дропера – 39-летнего жителя Калмыкии, передавшего свои данные злоумышленникам.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера незаконно полученной суммы, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В обеспечительных целях на счет наложен арест.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: