Уфимской пенсионерке вернут 5 млн рублей, отданные мошенникам

С ноября по декабрь 2024 года у 69-летней женщины неизвестные, представившиеся менеджерами инвестиционной площадки, под предлогом заработка похитили сбережения на сумму более пяти миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что деньги перевели на счет дропера – 39-летнего жителя Калмыкии, передавшего свои данные злоумышленникам.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с дроппера незаконно полученной суммы, суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В обеспечительных целях на счет наложен арест.