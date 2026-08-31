Уфимка отдала мошенникам более 3,5 млн рублей

По словам потерпевшей, все началось с обычного телефонного звонка. Незнакомец представился сотрудником налоговой службы и сообщил о подозрительных переводах с ее банковских карт. Заявительнице пояснили, что если она не явится в налоговый отдел, то счета будут заблокированы.

После этого ей по стандартной схеме звонили «сотрудники» то Центробанка, то ФСБ, а также «следователь СК» – последний звонил по видеосвязи и даже показал удостоверение и заявил, что в случае отказа от сотрудничества квартиру взломают, детей передадут органам опеки, а также запугал женщину уголовной ответственностью.

Следуя указаниям мошенников, уфимка открыла новые счета в банке, самостоятельно сняла самозапрет на кредиты, периодически сообщала коды из СМС аферистам и оформляла займы. С мая по июль текущего года женщина перевела злоумышленникам более 450 тысяч рублей собственных накоплений и более трех миллионов рублей, взятые в кредит.