В Уфе за выходные произошло 68 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 68 ДТП – почти больше, чем обычно. Пострадали четыре человека.

Пресечено 680 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (54), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (59) и не уступавшие дорогу пешеходам (53).

Кроме того, оштрафовали 42 пешехода-нарушителя.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.