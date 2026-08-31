В Уфе за выходные произошло 68 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 29 и 30 августа.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 68 ДТП – почти больше, чем обычно. Пострадали четыре человека.
Пресечено 680 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (54), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (59) и не уступавшие дорогу пешеходам (53).
Кроме того, оштрафовали 42 пешехода-нарушителя.
Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Комментарии (0)