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У жителя Башкортостана конфисковали Infiniti G35 Sport за пьяную езду

Благовещенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.

Фото: caranddriver.com

В октябре 2025 года мужчина за рулем Infiniti G35 Sport был остановлен гаишниками возле дома по ул. 50 лет Октября в Благовещенске.

При проверке документов у него были выявлены признаки опьянения, предложено прохождение освидетельствования, от которого он отказался. Кроме того, находясь в служебной машине, он оскорбил сотрудника полиции.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде 13 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год и лишения прав на два года.

Однако суд отказался изъять в доход государства машину, мотивировав тем, что собственником является знакомая подсудимого и транспорт подлежит возврату.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что официальный доход владелицы дорогостоящей иномарки исключает возможность покупки такого авто. Водительского удостоверения у девушки также не имелось.

Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики согласился с доводами прокурора, направив уголовное дело на новое рассмотрение, по результатам которого автомобиль конфискован в доход государства.

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