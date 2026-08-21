Уфимской пенсионерке вернули 2 млн рублей, отданные мошенникам

Следствие считает, что обвиняемый устроился курьером к мошенникам и в июне 2026 года приехал в Уфу, чтобы забрать у обманутой 72-летней женщины почти два миллиона рублей.

Позже он планировал внести деньги на виртуальный криптокошелек для перевода своим соучастникам, но сделать это ему помешала полиция.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления, передал потерпевшей 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.