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Уфимской пенсионерке вернули 2 млн рублей, отданные мошенникам

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Челябинской области.

Следствие считает, что обвиняемый устроился курьером к мошенникам и в июне 2026 года приехал в Уфу, чтобы забрать у обманутой 72-летней женщины почти два миллиона рублей.

Позже он планировал внести деньги на виртуальный криптокошелек для перевода своим соучастникам, но сделать это ему помешала полиция.

Обвиняемый частично признал вину в совершении преступления, передал потерпевшей 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.

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