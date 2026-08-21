У жителя Башкортостана конфисковали Toyota Corolla за пьяную езду

В марте 2026 года сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишения прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.