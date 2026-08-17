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Стало известно состояние уфимских девочек, получивших ножевые ранения

Сегодня, 17 августа, Следком Башкортостана сообщил шокирующую новость: в Уфе 16-летняя девочка напала с ножом на сверстницу и ее девятилетнюю сестру.

Фото опубликовал Айрат Рахматуллин

В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений 16-летняя девушка нанесла им ножевые ранения пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело, Следком будет требовать заключить ее под стражу. Проводятся следственные, в ходе которых установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетней.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что девочки были доставлены в БСМП.

Врачи экстренно приступили к операциям, которые только что завершились. Старшая девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивается как тяжелое, стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Министр взял ситуацию под личный контроль.

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