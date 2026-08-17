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В Уфе за выходные задержали 26 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 15 и 16 августа.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 36 ДТП. Пострадали четыре человека.

Пресечено 543 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (38), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (41).

Кроме того, оштрафовали 62 пешехода-нарушителя.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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