В Уфе за выходные задержали 26 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 15 и 16 августа.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 36 ДТП. Пострадали четыре человека.
Пресечено 543 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (38), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (41).
Кроме того, оштрафовали 62 пешехода-нарушителя.
Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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