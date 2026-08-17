В Уфе за выходные задержали 26 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 36 ДТП. Пострадали четыре человека.

Пресечено 543 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (38), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (39) и не уступавшие дорогу пешеходам (41).

Кроме того, оштрафовали 62 пешехода-нарушителя.

Задержали 26 водителей в состоянии опьянения, еще восемь отказались от прохождения медицинского освидетельствования.