В Башкортостане пенсионеркам вернут 950 тыс. рублей, переданные мошенникам

Следствие считает, что в мае 2026 года уфимец в мессенджере вступил в организованную группу и согласился выполнять роль курьера в получении похищенных денег и их передаче соучастникам.

Далее мошенники под предлогом того, что родственники попали в дорожно-транспортные происшествия и для прекращения уголовного преследования требуются деньги, выманили у 90-летней и 85-летней жительниц Нефтекамска почти 950 тыс. рублей, которые уфимец забрал и большую часть перевел на указанные мошенниками банковские счета.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу. Обычно в такой ситуации сумму ущерба взыскивают с курьера и дропперов.