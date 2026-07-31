Житель Башкортостана лишился сразу 2 автомобилей за пьяную езду

Бирская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.
В августе и сентябре 2025 года мужчина дважды попался нетрезвым за рулем Kia Ceed и Hyundai Tucson.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав.
Мужчина признал вину на суде. Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, с лишением прав на 2,5 года. Оба автомобиля конфискованы в доход государства.
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