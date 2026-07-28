Житель Башкортостана лишился Mitsubishi Lancer, сев за руль пьяным

В мае 2026 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель был нетрезв.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав.

Мужчина признал вину на суде. Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением прав на два года. Автомобиль конфискован в доход государства.