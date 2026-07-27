В Уфе за выходные оштрафовали 51 пешехода

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 43 ДТП. Пострадали шесть человек.

Пресечено 519 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (26), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (25) и не уступавшие дорогу пешеходам (31).

Кроме того, оштрафовали 51 пешехода-нарушителя.

Задержали 24 водителя в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.