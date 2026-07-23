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Суд в Уфе взыскал компенсацию морального вреда за буллинг в школе

Калининский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению отца несовершеннолетней школьницы.

Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, 14-летний подросток создал канал в мессенджере Telegram, в котором размещал грубые высказывания и выражения в адрес одноклассницы, «носящие унижающий и оскорбительный характер».

Ссылку на этот канал он распространил в школьной среде.

«В результате буллинга девочка продолжительное время находилась в подавленном состоянии, испытывала моральные и душевные страдания, в связи с чем была вынуждена обратиться к психологу».

Отец девочки требовал компенсацию морального вреда и понесенных расходов. 

Решением суда со школьника и его родителей в пользу пострадавшей девочки взысканы компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей, расходы на оплату психолога и юридические расходы на общую сумму 50 тыс. рублей.

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