Уфимка отдала мошенникам более 3 млн рублей

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Минобороны. Он предложил помощь в оформлении земельного участка, положенного семье погибшего участника СВО.

Под предлогом оформления льготы злоумышленник убедил женщину сообщить код подтверждения из СМС-сообщения. Далее к общению подключились лжепредставители портала «Госуслуги», Центрального банка и ФСБ, они убедили заявительницу снять все денежные средства со счета и передать их «доверенному лицу».

Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. Сейчас сотрудники полиции вычисляют всех причастных к совершению преступления.