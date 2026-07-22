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Уфимка отдала мошенникам более 3 млн рублей

39-летняя вдова участника СВО обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Минобороны. Он предложил помощь в оформлении земельного участка, положенного семье погибшего участника СВО.

Под предлогом оформления льготы злоумышленник убедил женщину сообщить код подтверждения из СМС-сообщения. Далее к общению подключились лжепредставители портала «Госуслуги», Центрального банка и ФСБ, они убедили заявительницу снять все денежные средства со счета и передать их «доверенному лицу».

Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. Сейчас сотрудники полиции вычисляют всех причастных к совершению преступления.

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