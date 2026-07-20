В Уфе за выходные оштрафовали 71 пешехода-нарушителя

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 18 и 19 июля.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 58 ДТП. Пострадали два человека.
Пресечено 550 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (19), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (30) и не уступавшие дорогу пешеходам (33).
Кроме того, оштрафовали 71 пешехода-нарушителя.
Задержали 24 водителя в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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