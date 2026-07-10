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Затраты жителей Башкортостана на кафе и рестораны за год выросли в полтора раза

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала расходы россиян на посещение кафе и ресторанов по итогам 2025 года.

В среднем в 2025 году в Башкортостане семья из трех человек оставляла в заведениях общепита 2397 рублей за визит, что на 48% больше, чем было годом ранее.

Средний чек на отдых, спортивные или культурные мероприятия в регионе составил 6936 на троих – +29,4% по сравнению с 2024 годом.

А вот на «вредное потребление» – алкоголь и табак – вне дома жители республики стали тратить меньше: 1343 рубля в среднем за визит (-1,2%).

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