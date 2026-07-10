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В Башкортостане при пожарах погибли 113 человек

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сегодня, 10 июля, отчиталось по ситуации с пожарами в регионе.

Фото: МЧС России

С начала года в Башкортостане произошли 3532 пожара, при которых погибли 113 человек, 95 получили травмы различной степени тяжести.

105 пожаров произошло только за последнюю неделю, 50 из них – из-за неосторожного обращения с огнем, 35 – из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Неосторожное обращение с огнем – это чаще всего непотушенные окурки, спички, свечи, беспечное обращение с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

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