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В Уфе спасателям пришлось выручать 2 мужчин на озере Кашкадан

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о работе поисково-спасательного отряда на озере Кашкадан за последние сутки.

За сутки на озере произошло сразу два инцидента. В первом случае вызывали на помощь к мужчине 2004 года рождения: он заплыл на глубину, потерял ориентацию, упал плашмя лицом вниз в воду и захлебнулся.

Дежурные спасатели ПСО оперативно извлекли пострадавшего, на берегу были немедленно проведены реанимационные мероприятия, благодаря которым мужчина пришел в сознание. Его, еще не до конца очнувшегося, передали бригаде скорой.

Прошло немного времени, и аналогичный случай произошел со вторым молодым человеком: мужчина 2006 года рождения также заплыл на глубину, где его силы быстро иссякли, и он начал тонуть. Спасатели незамедлительно извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег в сознании, после чего передали бригаде «03».

Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной произошедшего.

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