За сутки на озере произошло сразу два инцидента. В первом случае вызывали на помощь к мужчине 2004 года рождения: он заплыл на глубину, потерял ориентацию, упал плашмя лицом вниз в воду и захлебнулся.

Дежурные спасатели ПСО оперативно извлекли пострадавшего, на берегу были немедленно проведены реанимационные мероприятия, благодаря которым мужчина пришел в сознание. Его, еще не до конца очнувшегося, передали бригаде скорой.

Прошло немного времени, и аналогичный случай произошел со вторым молодым человеком: мужчина 2006 года рождения также заплыл на глубину, где его силы быстро иссякли, и он начал тонуть. Спасатели незамедлительно извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег в сознании, после чего передали бригаде «03».

Оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной произошедшего.