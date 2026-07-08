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Уфимская пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

70-летняя женщина перевела аферистам все свои сбережения после того, как ей сообщили о якобы имеющей место утечке персональных данных за границу.

В июне текущего года женщине позвонил человек, представившийся сотрудником некоего «департамента», и заявил, что ее личная информация оказалась за рубежом.

Далее преступники перешли к более жесткой тактике: они обвинили пенсионерку в государственной измене и поддержке запрещенных организаций. Для «разрешения ситуации» к беседе подключились лжесотрудники Центробанка, которые выведали у потерпевшей сведения обо всех ее счетах и наличных средствах.

В течение недели преступники оказывали на женщину психологическое давление, войдя в доверие. В итоге пенсионерка перевела все накопления на счета мошенников, а также в два захода передала наличные курьерам, предварительно назвав им секретный код. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

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