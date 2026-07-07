Уфимец лишился Nissan Leaf, сев за руль пьяным

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
В январе 2026 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan Leaf, водитель был пьян.
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав.
Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ и лишения прав на полтора года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
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