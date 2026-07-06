В Уфе за выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 51 ДТП. Пострадали два человека.

Пресечено 523 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (18), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (24) и не уступавшие дорогу пешеходам (21).

Кроме того, оштрафовали 39 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также сегодня, шестого июля, около 12 часов ночи на Демском шоссе 43-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio врезался в остановившиуюся на красный Lada Vesta под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель Lada Vesta и 20-летний пассажир Kia Rio были госпитализированы.