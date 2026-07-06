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В Уфе за выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах пятого и шестого июля.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 51 ДТП. Пострадали два человека.

Пресечено 523 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (18), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (24) и не уступавшие дорогу пешеходам (21).

Кроме того, оштрафовали 39 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Также сегодня, шестого июля, около 12 часов ночи на Демском шоссе 43-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio врезался в остановившиуюся на красный Lada Vesta под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель Lada Vesta и 20-летний пассажир Kia Rio были госпитализированы.

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