Житель Башкортостана лишился Geely Emgrand, сев за руль пьяным

В ноябре 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Geely Emgrand, проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей и лишения прав на полтора года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.