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Жительница Башкортостана организовала незаконную вырубку леса на 2 млн рублей

Суд вынес приговор 47-летней жительнице Чекмагушевского района по делу о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

В суде установлено, что женщина организовала незаконную рубку 117 деревьев различных пород, которые использовала в личных целях. Ущерб лесному фонду республики превысил два миллиона рублей.

Суд счел ее виновной по части третьей статьи 260 УК РФ и постановил взыскать сумму ущерба.

Первоначально подсудимая добровольно возместила ущерб в размере 400 тыс. рублей. На ее банковские счета, два автомобиля, трактор, а также прицеп к нему был наложен арест.

За остальной суммой прокуратуре пришлось снова обращаться в суд. Требования прокурора в итоге были удовлетворены, сумму взыскали.

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