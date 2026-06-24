Жительница Башкортостана отдала мошенникам более 2,7 млн рублей

В начале июня 2026 года 61-летней женщине позвонил неизвестный, сообщил о замене домофона и попросил указать количество ключей для изготовления. Для подтверждения информации необходимо было назвать код из сообщения. Позже заявительнице пришло уведомление о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг».

Далее позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил, что она продиктовала код злоумышленникам, осуществляющим финансирование недружественных государств, и что они уже оформили от ее имени доверенность на передачу всех денег.

Далее к разговору присоединился якобы «сотрудник ФСБ». Мужчина обвинил пенсионерку в спонсировании терроризма, угрожал возбуждением уголовного дела и требовал перевести все наличные на «безопасный счет». Под его руководством женщина в течение двух недель, используя банкоматы в Кумертау и соседнем Оренбурге, перевела на указанные счета более 2,7 млн рублей.