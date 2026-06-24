Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жительница Башкортостана отдала мошенникам более 2,7 млн рублей

Жительница Кумертау обратилась в полицию, сообщив, что согласилась на замену ключей от домофона и стала жертвой мошенников.

В начале июня 2026 года 61-летней женщине позвонил неизвестный, сообщил о замене домофона и попросил указать количество ключей для изготовления. Для подтверждения информации необходимо было назвать код из сообщения. Позже заявительнице пришло уведомление о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуг».

Далее позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил, что она продиктовала код злоумышленникам, осуществляющим финансирование недружественных государств, и что они уже оформили от ее имени доверенность на передачу всех денег.

Далее к разговору присоединился якобы «сотрудник ФСБ». Мужчина обвинил пенсионерку в спонсировании терроризма, угрожал возбуждением уголовного дела и требовал перевести все наличные на «безопасный счет». Под его руководством женщина в течение двух недель, используя банкоматы в Кумертау и соседнем Оренбурге, перевела на указанные счета более 2,7 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: