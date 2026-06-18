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19-летняя уфимка отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Жительница Уфы обратилась в правоохранительные органы: она пыталась найти дополнительный заработок в интернете, но стала жертвой мошенников.

Все началось с объявления в мессенджере о возможности онлайн-заработка. Заинтересовавшись, 19-летняя девушка связалась с «работодателем».

Для объяснения специфики работы с нейросетями и получения доступа к личному кабинету ей предложили подключиться к видеоконференции с демонстрацией экрана телефона.

В ходе разговора «работодатель» попросил девушку ввести код в банковском приложении, заверив, что деньги не спишутся. Однако после ввода кода с ее счета исчезли 6500 рублей. Затем ее убедили, что это ошибка, и для возврата средств необходимо привлечь «доверенных лиц». В течение нескольких дней с девушкой связывались разные люди, уверяя, что все деньги вернутся.

В итоге уфимка попросила своих близких оформить кредиты под видом «доверенных лиц». Полученные таким образом деньги – более 1,7 миллиона рублей – были переведены на счета мошенников.

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