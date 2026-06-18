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Уфимской пенсионерке вернули деньги, отданные мошенникам

Советский районный суд Владивостока вынес решение по иску прокурора Калининского района Уфы о взыскании с местного жителя суммы неосновательного обогащения.

В апреле 2024 года пожилая женщина оставила заявку на сайте на обучение по заработку на бирже.

Поступил телефонный звонок от неустановленного лица, который убедил пенсионерку отдать денежные средства. Будучи введенной в заблуждение, она лишилась 70 тыс. рублей, переведя их на счет, принадлежащий дропперу.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании этой суммы с владельца счета. Суд встал на сторону потерпевшей, деньги уже возвращены.

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