Уфимской пенсионерке вернули деньги, отданные мошенникам

Советский районный суд Владивостока вынес решение по иску прокурора Калининского района Уфы о взыскании с местного жителя суммы неосновательного обогащения.
В апреле 2024 года пожилая женщина оставила заявку на сайте на обучение по заработку на бирже.
Поступил телефонный звонок от неустановленного лица, который убедил пенсионерку отдать денежные средства. Будучи введенной в заблуждение, она лишилась 70 тыс. рублей, переведя их на счет, принадлежащий дропперу.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании этой суммы с владельца счета. Суд встал на сторону потерпевшей, деньги уже возвращены.
Комментарии (0)