Уфимской пенсионерке вернули деньги, отданные мошенникам

В апреле 2024 года пожилая женщина оставила заявку на сайте на обучение по заработку на бирже.

Поступил телефонный звонок от неустановленного лица, который убедил пенсионерку отдать денежные средства. Будучи введенной в заблуждение, она лишилась 70 тыс. рублей, переведя их на счет, принадлежащий дропперу.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании этой суммы с владельца счета. Суд встал на сторону потерпевшей, деньги уже возвращены.