В Башкортостане изменятся правила предоставления пособий детям погибших военных

Об этом сообщают российские СМИ. Согласно новой версии документа, совершеннолетние получатели таких пособий, окончившие школу, могут рассчитывать на продление выплат до начала следующего учебного года (до первого сентября).

Это касается и выплат на компенсацию расходов на ЖКХ и ремонт частных домов, а также других льгот.

Раньше выплаты назначали только несовершеннолетним, инвалидам старше 18 лет и студентам до 23 лет на очной форме обучения.