Суд отправил в тюрьму троих уфимцев за мошенничество на 27 млн рублей

Советский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих руководителей и сотрудника коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.
С августа 2020 года по сентябрь 2022 года подсудимые незаконно получили компенсацию в размере более 27 млн рублей по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках нацпроекта.
Они предоставляли в уполномоченную организацию недостоверные сведения касательно фактически оказанных туристических услуг.
Суд счел их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, удовлетворен иск о взыскании суммы ущерба.
Комментарии (0)