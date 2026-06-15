Суд отправил в тюрьму троих уфимцев за мошенничество на 27 млн рублей

С августа 2020 года по сентябрь 2022 года подсудимые незаконно получили компенсацию в размере более 27 млн рублей по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках нацпроекта.

Они предоставляли в уполномоченную организацию недостоверные сведения касательно фактически оказанных туристических услуг.

Суд счел их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, они взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, удовлетворен иск о взыскании суммы ущерба.