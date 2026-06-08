Студентка из Уфы перевела мошенникам почти 3,5 млн рублей

Дочь заявительницы – студентка одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга.

Все началось в конце мая текущего года, студентке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать личные данные. После передачи данных и сброса звонка девушке пришло СМС о подтверждении регистрации.

Испугавшись, что личные данные украдены, девушка перезвонила по указанному в сообщении номеру «поддержки». Далее лжесотрудница Минцифры убедила девушку сменить пароль от «Госуслуг» и включить демонстрацию экрана. «Специалисты» объявили, что из-за утечки голосовой биометрии она автоматически стала соучастницей терроризма. Далее в разговор вступил сотрудник правоохранительных органов, припугнул уголовной ответственностью и отчислением из вуза.

«Силовики» дали указание провести обыск в квартире родителей в Уфе, чтобы найти деньги, якобы связанные с террористом. Следуя инструкциям куратора из «Росфинмониторинга», потерпевшая прилетела в Уфу и обнаружила в квартире накопления матери в размере более трех миллионов рублей и иностранную валюту.

Аферисты убедили жертву, что деньги необходимо «декларировать» и отправить на экспертизу, после чего их вернут. Доверившись, студентка отправилась из Уфы в Пермский край. Там она передала наличные неизвестной девушке.

На следующий день мошенники убедили уфимку обменять иностранную валюту и перевести на указанные счета. Девушка перевела мошенникам еще более 400 тыс. рублей.

После того как куратор перестал выходить на связь и заблокировал жертву обмана в мессенджере, потерпевшая рассказала все родителям.